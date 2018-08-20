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Сотрудники орловского завода «Научприбор» получили зарплату за июль

Об этом сегодня на заседании регионального правительства рассказал Игорь Козин – зампред правительства по промышленности, торговле, труду и занятости.

Напомним, заводчане в начале августа обратились за помощью редакцию программы «Вести-Орёл». Им тогда сообщили об остановке работы завода в Орле, потому как заказов нет. А еще - о реорганизации производства и о частичном его переносе в Санкт-Петербург. К вопросу сегодня вернулись на заседании правительства региона. В частности говорили о ситуации с сокращениями и задержкой заработной платы и о возможности сохранения предприятия.
Игорь Козин, зампред правительства Орловской области по промышленности, торговле, труду и занятости: «Заработная плата по «Научприбору» выплачена, как докладывал генеральный директор. За июль месяц выплачена она была на прошлой неделе. Но выплачивалась она без премиальных. Т.е. они получили где-то в среднем – по 11-12 тысяч».
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы должны выбрать акцент по работе с этим предприятием. В первую очередь, чтобы сохранить уникальный потенциал предприятия и создать все условия по защите прав работников предприятия». 
Кроме того, в правительстве региона готовят письма в профильные министерства о возможности заключения заказов. И до 1 сентября будет сформирован чёткий план действий.

И сегодня же работники завода были вновь приглашены в областную администрацию в департамент промышленности и торговли. Чем закончится очередной разговор, будет ясно позже.


Надежда Невматулина
20 августа 2018 года

 


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