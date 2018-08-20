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Правительство региона решило помочь орловскому заводу «Научприбор» найти пути выхода из кризиса

Уже подключили профильные министерства, а до 1 сентября должен быть готов чёткий план действий. Ситуацию сегодня обсуждали на заседании правительства. Говорили и в целом о развитии промышленности.

Спасти «Научприбор»! Обеспокоенные сокращениями, задержкой зарплаты и своей дальнейшей судьбой сотрудники завода в начале августа забили тревогу.
Юрий Лебедев, генеральный директор НПАО «Научприбор»: «Ситуация тяжелая, заказов нет. Заказов нет не умышленно, а объективно. То есть у нас сфера деятельности большей части направлена на бюджетные организации».
Работников интересует, как жить дальше, куда деваться? А деваться заводчанам предложили в Питер. Туда руководство «Научприбора» решило перевести часть производства. Переезжать вслед за оборудованием посоветовали и сотрудникам орловского филиала.

К вопросу подключилось региональное правительство. Об первых итогах доложил зампред Игорь Козин.
Игорь Козин, зампред правительства Орловской области по промышленности, торговле, труду и занятости: «Заработная плата по «Научприбору» выплачена, как докладывал генеральный директор. За июль месяц выплачена она была на прошлой неделе. Но выплачивалась она без премиальных. Т.е. они получили где-то в среднем – по 11-12 тысяч».
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы должны выработать акцент по работе с этим предприятием. В первую очередь, чтобы сохранить уникальный потенциал предприятия и создать все условия по защите прав работников предприятия».
Ситуацию на «Научприборе» уже сравнивают с банкротством «Доршама». Кстати, о последнем. Один из цехов выставлен на продажу.
Игорь Козин, зампред правительства Орловской области по промышленности, торговле, труду и занятости: «Итоги будут подводиться 3 сентября. После этого состоится аукцион и выкуп цеха и оборудования. С учетом дополнительного оборудования, с учетом оснастки это нам позволит порядка 14-15 миллионов сразу же направить на погашение зарплаты». 
А на сегодня долг по зарплате в промышленном секторе региона – 34 миллиона рублей, из них 31 миллион рублей не выплачен сотрудникам «Дормаша». Но есть и позитивные изменения в орловской промышленности - с начала года на предприятиях области появилось 140 рабочих мест.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «До конца года мы ожидаем рост объемов производства за счет реализации инвестиционных проектов «Керама-Марацци», Мценский литейный завод, запуск первой очереди завода по производству напольных покрытий. Мценский «Коммаш» заключил небольшой, но всё-таки договор на поставку коммунальной техники дорожным службам города Москвы». 
В столицу поедут 10 единиц коммунальных машин, а сумма контракта – больше 77 миллионов рублей.

Находить точки сбыта – это задача не только директоров орловских предприятий, но и профильных департаментов. К этому призвал Андрей Клычков.


Надежда Невматулина
20 августа 2018 года

 


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