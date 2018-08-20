Новости версия для печати В Орле завершился финал Кубка России по карате Он стал отборочным этапом для участия в Чемпионате Мира.



Отстаивать честь Орла будут Глеб Рябов и Арсен Меграбян – воспитанники школы «Орёл-Карат».



За возможность войти в национальную сборную боролись 230 каратистов из 34-х регионов страны. Впереди у наших ребят сборы, в том числе и международные. А Чемпионат Мира пройдет в октябре в Мадриде. Сегодня глава региона Андрей Клычков поблагодарил спортсменов за их работу.





Надежда Невматулина

20 августа 2018 года







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