Новости версия для печати Количество безработных в нашем регионе снизилось на 600 человек Сегодня на учете в службе занятости состоит 3 400 орловцев. Цифры озвучил начальник областного Управления труда и занятости Анатолий Майоров.



С начала года на предприятиях Орла и области появилось 466 новых рабочих мест. Большинство – в торговле, на предприятиях обрабатывающих производств и в сельском хозяйстве. А в банке вакансий сегодня – 5 600 свободных рабочих мест.

Анатолий Майоров, начальник Управления труда и занятости Орловской области: «Наибольшим спросом на рынке труда пользуются врачи, медсестры, фельдшеры, инженеры, слесари, водители автомобилей, трактористы, продавцы, менеджеры, подсобные рабочие, уборщики». Лидер по «кадровому голоду» в медицине сегодня Глазуновский район. Там в ЦРБ и ФАПах открыто 32 вакансии. А вот основными преградами, по информации Анатолия Майорова, на пути к уменьшению безработицы стало территориальное несоответствие спроса и предложения рабочей силы и низкая заработная плата.





Надежда Невматулина

20 августа 2018 года







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