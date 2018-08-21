Новости версия для печати На территории Орловской области в ближайшее время из-за сухой и жаркой погоды наблюдается 4-5 класс пожароопасности В данный период прогнозируется высокий риск возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Орловской области.



Источник чрезвычайных ситуаций – установившаяся жаркая погода. Если вы обнаружили начинающийся пожар, например небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя. Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем. Позвоните в пожарную охрану по телефонам 01, 112, 101 и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.





Всеволод Трифонов

21 августа 2018 года







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