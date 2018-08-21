Новости версия для печати Сегодня в Орле открывается «Сенсорный сад» Это инновационный проект, который теперь будут реализовывать в Областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.



Ежегодно в центре получают помощь более 600 детей. С ними занимаются психологи, дефектологи, логопеды, специалисты ЛФК. Ребят учат общаться со сверстниками, помогают раскрывать творческие способности, освоиться в этом мире.



Направление «Сенсорный сад» это специально оборудованная территория, разделенная на три модуля - созерцательный, игровой и исследовательский. Комплекс предназначен для социализации детей в городской среде. Новая методика позволит расширить спектр социальных услуг, которые оказывают в центре подопечным.





Мария Семак

21 августа 2018 года







На главную страницу





