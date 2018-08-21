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вторник
21.08.2018
14:30:34
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Сегодня в Орле открывается «Сенсорный сад»Это инновационный проект, который теперь будут реализовывать в Областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Ежегодно в центре получают помощь более 600 детей. С ними занимаются психологи, дефектологи, логопеды, специалисты ЛФК. Ребят учат общаться со сверстниками, помогают раскрывать творческие способности, освоиться в этом мире.
Направление «Сенсорный сад» это специально оборудованная территория, разделенная на три модуля - созерцательный, игровой и исследовательский. Комплекс предназначен для социализации детей в городской среде. Новая методика позволит расширить спектр социальных услуг, которые оказывают в центре подопечным.
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