Новости версия для печати ПФР напоминает: федеральным льготникам необходимо до 1 октября определиться с формой получения социальных услуг В пакет входят – обеспечение необходимыми лекарствами, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний, бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Но можно получить денежную компенсацию, которая сегодня составляет 1075 рублей. Льготники имеют право заменить деньгами весь пакет услуг или же частично.



Для того чтобы поменять порядок получения набора можно прийти в ПФР или же воспользоваться сервисом в Личном кабинете гражданина на сайте ведомства.





Мария Семак

21 августа 2018 года







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