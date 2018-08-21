Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Из заводских цехов в кабинеты чиновников. Судьбу орловского «Научприбора» обсуждали в региональном правительстве. - «Тропой героев» идут к победе. Главный кадровый конкурс года близится к финалу. - В ритме танго. Орел присоединился к танцевальному флешмобу. - Когда учитель - призвание. Будущий педагог стал лучшим в России.

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Вести-Орёл

20 августа 2018 года







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