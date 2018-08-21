Новости версия для печати В орловском санатории «Дубрава» работает межрегиональный летний лагерь для детей, страдающих сахарным диабетом «Диаэкэмп 2018» Гости из Курска, Воронежа и Калуги пробудут в Орловской области неделю. Их ждет интересная программа спортивных и творческих состязаний. На открытии смены побывала наша съемочная группа.



Открылась смена конкурсами и соревнованиями, в которых участвовали четыре команды - «Великолепная пятерка», «Курский соловей», «СССР», «Цыплячья банда». Орловским ребятам в составе «Цыплячьей банды» побеждать не впервой. Это четвертая смена для них, и две победы уже за плечами – в Минске и Липецке. Курская команда приехала на «Диакэмп» впервые, но ее участники были готовы побороться за победу.



Подобные детские лагерные смены проходят под патронажем Российской диабетической ассоциации уже в шестой раз. Орел принимает у себя гостей впервые. Все конкурсы и соревнования рассчитаны именно на детей с сахарным диабетом, чтобы было весело и не опасно для здоровья. Об этом позаботилась автор сценария праздника Ксения Бородкина.

Ксения Бородкина, автор сценария и ведущая праздника: «Здесь, в этом лагере, стесняться нечего, у меня и у самой сахарный диабет, я хожу с помпой и в обычной компании друзей я не могу так ходить, потому что начинаются вопросы, а здесь ты чувствуешь себя как в своей тарелке». Между состязаниями в обязательной программе смены – обучающая школа диабета и обмен опытом, который также очень важен, считают организаторы.

Ольга Ермакова, председатель Орловской региональной общественной организации «Диабетическое общество»: «В программу обучающей школы диабета входит работа с инсулиновой помпой, подсчет хлебных единиц, и как себя вести в экстренных ситуациях при высоких сахарах и при низких сахарах». Елена Ковалева, руководитель Курской ассоциации поддержки людей с сахарным диабетом: «Во-первых, это большой опыт жизни с диабетом. Дети учатся друг у друга, как делать уколы, как делать замеры, как общаться, как рассказывать другим людям, друзьям, как помогать друг другу». Основная цель таких встреч – социализация детей, больных диабетом, возможность проявить себя, найти друзей. В этом уверены и гости праздника.

Галина Масалыгина, главный эндокринолог Орловской области: «Данная спартакиада призвана показать, что, несмотря на необходимость делать уколы инсулина, эти дети с сахарным диабетом точно так же могут вести полноценную, активную, наполненную физическими упражнениями, занятиями спортом, занятиями танцами и другими видами нагрузки жизнь». Владимир Поляков, уполномоченный по правам ребенка в Орловской области: «Самое главное - это все общение вселяет в разум этого маленького человечка то, что это полноценный человек, что у него есть завтра, что он сможет спокойно жить». Девиз праздника «Диабет не повод для грусти» и первые дни смены показали, что это действительно так.





Елена Литинская

21 августа 2018 года







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