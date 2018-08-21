Новости версия для печати В этом году необычный юбилей отметили орловские энергетики Наружному освещению в Орле исполнилось 120 лет.



Свое второе рождение электросети получили в 1943 году, тогда спустя три дня после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков они приступили к восстановлению энергоснабжения. Сегодня «Орелоблэнерго» обслуживает почти 2 тысячи километров воздушных линий электропередач, более 1,5 тысяч километров кабельных сетей и свыше 20 тысяч светильников наружного освещения. Юбилейную дату отметили торжественно, поздравить энергетиков с праздником приехали руководители Орла и области. Они вручили лучшим сотрудникам грамоты и благодарности.



Стены клуба, где проходило мероприятие, были украшены детскими рисунками. Недавно прошел конкурс «Энергетика глазами детей». Свои награды получили и его победители.





Анна Вайсергисер

21 августа 2018 года







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