Новости версия для печати Сегодня поклонники творчества писателя-орловца Леонида Андреева празднуют день его рождения Представитель серебряного века русской литературы родился 21 августа 1871 года в Орле.



Спустя 120 лет в этот же день в доме на 2-й Пушкарной открылся музей. Сегодня литературная общественность вспомнит обе эти даты. Мероприятие пройдет в музее писателей-орловцев.





Татьяна Напольских

21 августа 2018 года







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