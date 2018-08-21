Новости версия для печати В Орле госавтоинспекторы усилили профилактические мероприятия в рамках акции «Безопасный двор» Акция проводится все лето и направлена на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. В чем актуальность такой профилактики сегодня, узнал наш корреспондент.



По опыту инспекторы знают: летний отдых не только ослабляет у ребят чувство опасности - навыки организованного движения по дороге за время каникул могут быть отчасти утрачены.

Наталья Дудина, старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Как говорит статистика, большее количество ДТП с участием детей происходит в период школьных летних каникул. Если во время учебного года сотрудники госавтоинспекции посещают образовательные учреждения и проводят беседы, то летом с детьми мы беседуем во дворах, скверах, парках». Элементарные требования правил дорожного движения юным пешеходам вроде бы известны. А вот мыслить на шаг вперед, а уж тем более представить дорогу глазами водителя может не каждый.



С началом учебного года профилактическая работа перейдет с улиц в школьные классы, а подступы к учебным заведениям инспекторам придется усиленно патрулировать.





Иван Суверин

21 августа 2018 года







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