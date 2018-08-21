Новости версия для печати В Орле состоялись предвыборные дебаты, в которых участие принимали кандидаты на пост губернатора Орловской области Эфир в эту кампанию на каналах вещания ГТРК «Орел» будет сквозным. То есть, тема, заявленная на телеканале «Россия», своё дальнейшее раскрытие получает уже на телеканале «Россия 24». Кандидатам это даёт возможность более подробно осветить пункты своих программ, а избирателям получить более полную конкретную картину о самих претендентах.



Не успели софиты остыть от предвыборных дебатов президентской кампании, как студия ГТРК «Орёл» вновь стала площадкой для дискуссий кандидатов на пост губернатора Орловской области.

Николай Куревин, директор ГТРК «Орел»: «Мы создали все условия для кандидатов, чтобы они высказали свою точку зрения в эфирном времени, которого, кстати, будет более 13 часов на каналах телевидения и радио». Всего на пост главы региона претендуют пять кандидатов. Согласно избирательному законодательству каждому из них предоставлено равное время в прямом эфире. И такой возможностью воспользовались все. У каждого из кандидатов разный опыт политической деятельности, а значит и публичных выступлений.



Темы для обсуждения – одинаковы для всех. Для премьерных дебатов, в рамках губернаторской кампании, выбрали: промышленность, кадры, инвестиционный потенциал. Доводы участников опираются и на жизненный опыт, и на пункты предвыборных программ, познакомиться с которыми можно будет подробнее, следя за эфирами на телеканалах: «Россия 1», и «Россия 24», а так же на «Радио России. Орел».





Вадим Багринцев

21 августа 2018 года







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