Новости версия для печати Урок для учителей Сегодня традиционный августовский педсовет в Орле провела министр просвещения России Ольга Васильева.



Но до начала педсовета перспективы развития орловского образования Ольга Васильева обсудила с главой региона Андреем Клычковым.

Ольга Васильева, министр просвещения РФ: «Я от всей души желаю выпускникам этого года найти себя. Они все уже прошли вступительные компании. Я знаю, что большое количество выпускников остается здесь учиться, потому что орловский университет, орловские вузы традиционно считаются очень хорошими, очень сильными». Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы входим в тройку регионов ЦФО по количеству студентов. Хочу сказать радостную новость – наши школьники окончили этот год с очень хорошими показателями. Каждый седьмой школьник получил золотую медаль. Безусловно, эти показатели перед нами ставят новые вызовы, новые задачи». Сразу после общения министра просвещения с врио губернатора в малом зале обладминистрации уже с учителями региона говорили о национальном проекте «Образование». Он включает в себя девять федеральных проектов. Это и строительство современных учебных заведений, и реформа обучения, это повышение мотивации детей и воспитание гармонично развитой личности. Также министр рассказала, что в нацпроект войдут «Цифровая образовательная среда» и «Современные родители». А национальная программа будет складываться из региональных проектов, которые субъекты должны представить в министерство уже в ближайшее время.





Надежда Невматулина

21 августа 2018 года







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