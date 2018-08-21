За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП

|
вторник
21.08.2018
22:50:15
|
|
За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТПСреди них два ДТП с пострадавшими, в результате один человек получил травмы, один человек погиб.
20 августа в 22:45 водитель, управляя автомобилем «Рено», двигался по автодороге Орел - Тамбов и в районе 58 километра допустил наезд на велосипедиста, двигавшегося без светоотражающих элементов по полосе, предназначенной для встречного движения. В результате ДТП водитель велосипеда от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.
21 августа в 07:40 женщина-водитель, управляла автомобилем «ВАЗ 2107», следовала по ул. Орловских Партизан в направлении Московского шоссе, на перекрестке при повороте налево допустила столкновение с автомобилем «ЗАЗ Шанс», который следовал по Московскому шоссе, с последующим столкновением «ЗАЗ Шанс» с автомобилем «Рено Логан». В результате ДТП водитель автомобиля «ЗАЗ» обратился за медицинской помощью, госпитализирован не был.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта