Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 22 ДТП Среди них два ДТП с пострадавшими, в результате один человек получил травмы, один человек погиб.



20 августа в 22:45 водитель, управляя автомобилем «Рено», двигался по автодороге Орел - Тамбов и в районе 58 километра допустил наезд на велосипедиста, двигавшегося без светоотражающих элементов по полосе, предназначенной для встречного движения. В результате ДТП водитель велосипеда от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.



21 августа в 07:40 женщина-водитель, управляла автомобилем «ВАЗ 2107», следовала по ул. Орловских Партизан в направлении Московского шоссе, на перекрестке при повороте налево допустила столкновение с автомобилем «ЗАЗ Шанс», который следовал по Московскому шоссе, с последующим столкновением «ЗАЗ Шанс» с автомобилем «Рено Логан». В результате ДТП водитель автомобиля «ЗАЗ» обратился за медицинской помощью, госпитализирован не был.





Орловское Информбюро

21 августа 2018 года







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