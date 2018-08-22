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15 сентября в Орле пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2018»

В соревнованиях примут участие, профессиональные спортсмены и все любители легкой атлетики. Участниками «Кросса Нации» могут стать граждане всех возрастов и любым уровнем спортивной подготовки.

15 сентября с 8:30 до 11:00 будет проводиться регистрация участников.



Церемония открытия «Кросса Нации» начнется в 11:20 на площади Ленина.



Там же состоится старт и финиш соревнований. Начало забегов – в 12:00. Победителей «Кросса Нации» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации.