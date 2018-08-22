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среда
22.08.2018
15:53:57
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15 сентября в Орле пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2018»В этом году 85 регионов Российской Федерации заявили о своей готовности принять участие в этом грандиозном спортивном мероприятии. В Орловской области заявлено участие около 2 тысяч человек.
В соревнованиях примут участие, профессиональные спортсмены и все любители легкой атлетики. Участниками «Кросса Нации» могут стать граждане всех возрастов и любым уровнем спортивной подготовки.
15 сентября с 8:30 до 11:00 будет проводиться регистрация участников.
Церемония открытия «Кросса Нации» начнется в 11:20 на площади Ленина.
Там же состоится старт и финиш соревнований. Начало забегов – в 12:00. Победителей «Кросса Нации» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации.
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