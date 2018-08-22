Новости версия для печати Один из старейших храмов Орла - обновят В Ахтырском кафедральном соборе начались ремонтные работы.



Пока обновили фрески и киоты, привели в порядок здание, в котором будет располагаться церковная лавка. Есть и долгосрочные планы - замена отопления. Пока подготовлена сметно-проектная документация, основные же работы начнутся в следующем году.





Мария Семак

22 августа 2018 года







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