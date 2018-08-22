Новости версия для печати В театре «Свободное пространство» началась подготовка к новому сезону Его откроют спектаклем по пьесе Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины».



Над постановкой работает режиссер из Санкт-Петербурга Андрей Дежонов. Он отметил, что неожиданное для Андреева, «площадное» пространство цирка дает широкие возможности для зрелищного сценического воплощения пьесы, и публике, помимо хитросплетений сюжета, предстоит разгадывать множество загадок, предложенных драматургом. Над постановкой работает режиссер из Санкт-Петербурга Андрей Дежонов. Он отметил, что неожиданное для Андреева, «площадное» пространство цирка дает широкие возможности для зрелищного сценического воплощения пьесы, и публике, помимо хитросплетений сюжета, предстоит разгадывать множество загадок, предложенных драматургом. На премьеру орловцев приглашают 13 сентября.





Мария Семак

22 августа 2018 года







На главную страницу





