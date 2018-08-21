До нового учебного года осталось чуть меньше двух недель

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вторник
21.08.2018
22:50:21
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До нового учебного года осталось чуть меньше двух недельВсе школы Орловщины живут в режиме готовности №1. Проверить, как развивается образование на литературной орловской земле, какие есть проблемы и перспективы, решила глава министерства просвещения России Ольга Васильева. Сегодня она провела августовский педсовет.
Глава министерства просвещения России Ольга Васильева посетила орловский центр оценки качества образования (ОРЦОКО). Там, как рассказал директор центра, уже начали готовиться к ЕГЭ-2019.
Ольга Васильева присутствовала при независимом тестировании 11-классников по математике, результаты которого станут отправной точкой в подготовке не только к ЕГЭ по предмету, но и к различным математическим конкурсам и олимпиадам школьников.
Министр просвещения посетила и заседание регионального учебно-методического объединения учителей русского языка и литературы, где педагоги-словесники готовились к устному собеседованию - оно с этого года обязательно для всех девятиклассников, и это - допуск к госаттестации.
Разговор об успехах орловского образования продолжился на августовском педсовете. Каждый седьмой орловский выпускник этого года – «золотой» медалист, 32 – «стобалльника». И это заслуга педагогов, – подчеркнул Андрей Клычков. Обеспечить условия – задача власти.
Ликвидация второй смены в школах – тоже тема номер один. Пути решения проблемы прописаны в частности и в новом нацпроекте «Образование». В нем всё – от строительства современных учебных заведений до повышения мотивации детей.
Еще одна амбициозная задача - модернизация среднего профессионального образования. В Орловской области планируется создать Центр среднего профессионального образования ЦФО, который бы позволил решить ряд актуальных для региона вопросов. Об этом Ольга Васильева и Андрей Клычков говорили уже в личной беседе.
А еще предложили создать программу «Сельский учитель» - по аналогии с «Земским доктором». Это в перспективе. Пока же до первого звонка – меньше двух недель. В этом году за парты сядут 75 тысяч орловцев. И все школы к встрече учеников готовы.
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