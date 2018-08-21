Новости версия для печати До нового учебного года осталось чуть меньше двух недель Все школы Орловщины живут в режиме готовности №1. Проверить, как развивается образование на литературной орловской земле, какие есть проблемы и перспективы, решила глава министерства просвещения России Ольга Васильева. Сегодня она провела августовский педсовет.



Глава министерства просвещения России Ольга Васильева посетила орловский центр оценки качества образования (ОРЦОКО). Там, как рассказал директор центра, уже начали готовиться к ЕГЭ-2019. Ольга Васильева присутствовала при независимом тестировании 11-классников по математике, результаты которого станут отправной точкой в подготовке не только к ЕГЭ по предмету, но и к различным математическим конкурсам и олимпиадам школьников. Министр просвещения посетила и заседание регионального учебно-методического объединения учителей русского языка и литературы, где педагоги-словесники готовились к устному собеседованию - оно с этого года обязательно для всех девятиклассников, и это - допуск к госаттестации. Алексей Карлов, директор ОРЦОКО: «10 лет назад, в 2009 году, когда ЕГЭ вступил в штатный режим, из всех 83 субъектов РФ Орловская область занимала 42 место. По результатам 2018 года Орловская область занимает в рейтинге 85-ти субъектов РФ 3-е место». Разговор об успехах орловского образования продолжился на августовском педсовете. Каждый седьмой орловский выпускник этого года – «золотой» медалист, 32 – «стобалльника». И это заслуга педагогов, – подчеркнул Андрей Клычков. Обеспечить условия – задача власти. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «В этом году образовательным организациям оказана существенная материальная поддержка. Адресные работы ведутся на 75 объектах образования. Общий объем финансирования составил более 200 млн рублей. Дополнительно выделены средства из резервного фонда правительства России, их объем почти 30 млн рублей». Ликвидация второй смены в школах – тоже тема номер один. Пути решения проблемы прописаны в частности и в новом нацпроекте «Образование». В нем всё – от строительства современных учебных заведений до повышения мотивации детей. Ольга Васильева, министр просвещения РФ: «Перед системой образования поставлены очень амбициозные задачи. Это и вхождение в десять ведущих стран мира по качеству общего образования, это формирование системы выявления и поддержки талантливых детей, это переподготовка 50% учителей страны». Еще одна амбициозная задача - модернизация среднего профессионального образования. В Орловской области планируется создать Центр среднего профессионального образования ЦФО, который бы позволил решить ряд актуальных для региона вопросов. Об этом Ольга Васильева и Андрей Клычков говорили уже в личной беседе. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Создание Центра среднего профессионального образования ЦФО позволило бы нам решить сразу несколько задач. Это подготовка современных специалистов и создание условий для развития современного производства на базе этих специальностей - как в Орловской области, так и в ЦФО». А еще предложили создать программу «Сельский учитель» - по аналогии с «Земским доктором». Это в перспективе. Пока же до первого звонка – меньше двух недель. В этом году за парты сядут 75 тысяч орловцев. И все школы к встрече учеников готовы.





Надежда Невматулина

21 августа 2018 года







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