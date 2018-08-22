Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТП Среди них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили травмы.



21 августа в Мценске в 11:35 водитель, управляя транспортным средством «Ниссан Альмера», двигаясь по ул. Машиностроителей не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу и допустил наезд. В результате ДТП женщина-пешеход получила травмы и была госпитализирована.



21 августа в 21 час водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21102», следовал по автодороге Нарышкино-Сосково-Алмазово, на 1 километре дороги не выдержал безопасной скорости для движения, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21053», движущемся во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 21053 (женщина 1971 г.р.) получила телесные повреждения.





Орловское Информбюро

22 августа 2018 года







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