Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- По главной улице – с оркестром. Сегодня – День национального триколора.



- Станок – запущен. Сегодня начали печатать избирательные бюллетени.



- Школьная пора – стресс для родителей. Как «настроиться» на начало учебного года? Советы психологов.



- Вакцина – каждому второму. Уже шесть тысяч орловцев сделали прививки от гриппа.



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Вести-Орёл

22 августа 2018 года







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