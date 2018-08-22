Новости версия для печати В Орле отмечают День флага Сегодня вся страна отмечает День государственного флага Российской Федерации. Национальному триколору более трехсот лет, а празднику - всего 24 года.



Больше трех тысяч жителей Орла сегодня утром присоединились к грандиозному шествию. Воспитанники спортшкол города, победители и призёры различных турниров пронесли 20-метровое полотно от Александровского моста до городского парка. Шествие сопровождал военный оркестр Академии ФСО России.





Надежда Невматулина

22 августа 2018 года







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