Новости версия для печати В Орле в типографии «Труд» начали печатать избирательные бюллетени Это избирательные бюллетени, которые получат орловцы 9 сентября, выбирая депутата Облсовета по 20 округу.



Всего будет отпечатано 27 200 экземпляров. Их отгрузка и доставка в избирком запланирована на 24 августа.



Как сообщила начальник планово-экономического отдела типографии «Труд» Оксана Болтушкина, у избирательных бюллетеней есть определенная степень защиты для того, чтобы исключить вероятность подделки».



Запуск в печать бюллетеней для выбора губернатора планируют на 27 августа.





Татьяна Напольских

22 августа 2018 года







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