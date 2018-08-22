Новости версия для печати 6 тысяч жителей Орловской области уже сделали прививки от гриппа Сейчас самое время защититься от опасной болезни.



Врачи считают вакцинацию одним из самых действенных методов. После прививки формируется иммунитет, который защищает именно от тех разновидностей вируса, которые входили в состав вакцины. В этом году состав вакцины обновлен. Планируется привить 46% населения.



К слову, в прошлом году привитых было 320 тысяч человек. За весь сезон в области было зарегистрировано более 100 тысяч случаев ОРВИ и более 300 случаев заболевания гриппом.





Татьяна Напольских

22 августа 2018 года







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