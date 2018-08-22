Новости версия для печати Более 850 граммов марихуаны изъяли полицейские у орловца Как сообщил мужчина, коноплю он вырастил для себя.



Кусты конопли он культивировал на территории гаражного кооператива. Собранные растения хранил там же - в гараже, но частично уже приготовил для употребления наркотическую смесь. Общий объем изъятого, а это 850 граммов, может повлечь достаточно тяжелую статью – хранение наркотиков в крупном размере.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Татьяна Напольских

22 августа 2018 года







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