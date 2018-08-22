Новости версия для печати Осенью после ремонта откроется Судбищенская средняя общеобразовательная школа Ее реконструкция осуществляется в рамках губернаторской программы «Помощь в развитии муниципальных образований».



Ход работ накануне проконтролировал врио губернатора Андрей Клычков. В школе ведется капремонт системы отопления и освещения. На очереди благоустройство фасада. Общая стоимость работ – около 4 млн. рублей.



Кроме того, к Андрею Клычкову обратился педколлектив школы с просьбой оказать содействие в строительстве пристройки, в которой разместится спортивный зал.



Врио губернатора поручил профильному блоку правительства области проработать возможность решения просьбы.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Татьяна Напольских

22 августа 2018 года







На главную страницу





