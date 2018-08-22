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Флагу новой России сегодня исполнилось 27 лет

Три тысячи орловцев «День государственного символа» отметили шествием. Колонну возглавил военный оркестр Академии ФСО.

Каждый год, 22 августа, юные орловцы идут с национальным триколором по центру Орла. Длина полотнища 20 метров, ширина – 4,5 метра. Пронесли бело-сине-красный стяг от Александровского моста до городского парка – таков праздничный маршрут российского флага в Орле. А в городском парке флаг встречает еще один государственный символ – гимн.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Россия – великая и сильная держава. В основе этой силы – наша любовь к родине и готовность работать на ее благо, понимание того, что мы единый народ». 
193 национальности сегодня живут под российским триколором. «Большая русская душа», – говорит Юсеф Бахадж, которого война заставила покинуть родной Йемен.
Юсеф Бахадж, президент ассоциации иностранных студентов ОГУ им И.С. Тургенева (Йемен): «Слава богу, что в России без разницы кто ты: араб – не араб, русский – не русский. Одинаково. Мы, студенты, здесь три года учимся. Всё у нас отлично. Спасибо, Россия, спасибо, люди!».
«Спасибо» в этот день звучит и из каждого окна. Акцию организовали активисты Общероссийского Народного фронта в 40 регионах страны.
Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Флаги символизируют мощь нашего государства, память народа и дальнейшее развитие нашей страны. Цель акции – привлечь молодежь. А патриотическое воспитание – оно очень важно для нашего народа». 
«Флаг корабля защищает его груз» – гласит пословица. Флаг России – охраняет страну. Белый, синий, красный – мир, вера и сила. С этим согласны и россияне. По данным опроса ВЦИОМ, 70% граждан испытывает гордость при виде российского флага.


Надежда Невматулина
22 августа 2018 года

 


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