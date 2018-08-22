Новости версия для печати Флагу новой России сегодня исполнилось 27 лет Три тысячи орловцев «День государственного символа» отметили шествием. Колонну возглавил военный оркестр Академии ФСО.



Каждый год, 22 августа, юные орловцы идут с национальным триколором по центру Орла. Длина полотнища 20 метров, ширина – 4,5 метра. Пронесли бело-сине-красный стяг от Александровского моста до городского парка – таков праздничный маршрут российского флага в Орле. А в городском парке флаг встречает еще один государственный символ – гимн.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Россия – великая и сильная держава. В основе этой силы – наша любовь к родине и готовность работать на ее благо, понимание того, что мы единый народ». 193 национальности сегодня живут под российским триколором. «Большая русская душа», – говорит Юсеф Бахадж, которого война заставила покинуть родной Йемен.

Юсеф Бахадж, президент ассоциации иностранных студентов ОГУ им И.С. Тургенева (Йемен): «Слава богу, что в России без разницы кто ты: араб – не араб, русский – не русский. Одинаково. Мы, студенты, здесь три года учимся. Всё у нас отлично. Спасибо, Россия, спасибо, люди!». «Спасибо» в этот день звучит и из каждого окна. Акцию организовали активисты Общероссийского Народного фронта в 40 регионах страны.

Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Флаги символизируют мощь нашего государства, память народа и дальнейшее развитие нашей страны. Цель акции – привлечь молодежь. А патриотическое воспитание – оно очень важно для нашего народа». «Флаг корабля защищает его груз» – гласит пословица. Флаг России – охраняет страну. Белый, синий, красный – мир, вера и сила. С этим согласны и россияне. По данным опроса ВЦИОМ, 70% граждан испытывает гордость при виде российского флага.





Надежда Невматулина

22 августа 2018 года







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