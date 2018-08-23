Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Три тысячи человек сегодня приняли участие в шествии ко Дню российского флага. - Неужели человеческий фактор. Мог ли обычный дюбель привести к взрыву газа в доме на Красноармейской? - Печать запущена. Типография «Труд» начала изготовление бюллетеней. - Юные любители кино из Орла уверенно идут по дороге на большой экран.

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Вести-Орёл

22 августа 2018 года







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