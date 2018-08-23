Новости версия для печати В ближайшее время в Детском парке Орла начнется строительство фонтана Подрядчик определен и готов приступить к работам.



Средства на строительство фонтана выделили из городской казны – больше 15 млн. руб. Согласно проекту, парк украсит конструкция в несколько уровней, всего шесть чаш. Кроме того фонтан планируют оформить подводными светильниками. Работы подрядчик должен завершить 30 ноября этого года.





Мария Семак

23 августа 2018 года







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