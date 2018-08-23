Новости версия для печати Тургеневское слово - в исполнении современной молодежи Орловских школьников приглашают к участию в конкурсе чтецов, приуроченному к юбилейной дате со дня рождения писателя. Заявки уже принимаются.



Победителей будут выбирать в два этапа: сначала отбор проведут в каждом городе и районном центре региона, лучшие примут участие уже в творческом состязании на уровне области. Жюри будет оценивать не только выразительность чтения и дикцию, но и сценическую культуру исполнителей – решение образа, поведение на сцене, контакт и общение со зрителем, перспективу переживаемого чувства. Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте областной библиотеки им. Бунина. Заявку на участие можно подать там же или же отправить ее по электронному адресу biblioiro@yandex.ru





Мария Семак

23 августа 2018 года







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