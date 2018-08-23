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В Орле продолжается ремонт дорог

Положительную оценку получили следующие улицы: Героев Пожарных, Тургенева, Октябрьская, Скворцова, Картукова, Приборостроительная, Наугорском шоссе, переулок Южный и парковка у НКМЦ им. З.И. Круглой.

Есть и адреса, на которых сейчас подрядчики исправляют недочеты - Лескова и Васильевская, а также Московское шоссе.

Второй этап дорожного ремонта включает 12 объектов. На эти цели из областной казны выделили 86 млн. рублей.