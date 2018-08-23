Новости версия для печати Стали известны подробности ЧП на улице Красноармейской в Орле Поздним вечером 14 августа в пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа. Накануне правоохранители провели там следственный эксперимент, позволяющий сделать важные выводы о предположительных причинах ЧП.



Когда поздним вечером в доме № 11 по улице Красноармейской гулко громыхнуло, и пожар начал развиваться сразу в двух квартирах – на втором и пятом этажах, взволнованные жильцы не знали даже, что предположить.



Больше недели на месте происшествия работали следователи, криминалисты и эксперты. Криминалисты провели один из наиболее значимых следственных экспериментов, призванный установить то, каким образом распространяются летучие газообразные вещества в вентиляционных каналах.



Проходимость вентканалов сомнений у следствия не вызывала с самого начала. Но вот одновременный взрыв в двух разных квартирах, дымоходы которых изолированы друг от друга, в обычную схему ЧП не укладывается. Но в ходе детального осмотра обнаружился важный нюанс: при установке кухонного гарнитура в квартире на 5-м этаже дюбелем был пробит дымоход, идущий со второго этажа.



Данные следствия позволяют предположить, что утечка газа случилось в пустующей квартире на втором этаже, а на пятый этаж голубое топливо проникло через брешь вентиляции. Именно там, предположительно, и случилось воспламенение газовоздушной смеси. Это повлекло взрыв в обеих квартирах, при этом жительница верхней получила серьезные ожоги. Кстати, по нашим данным, женщину 1985 года рождения на днях перевели из реанимации в ожоговое отделение областной клинической больницы.









Иван Суверин

23 августа 2018 года







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