Новости версия для печати Андрей Клычков совершил рабочую поездку по Железнодорожному району города Орла Преображение орловских скверов не заметить невозможно. Жители Железнодорожного района обрели отличное место для отдыха. Реконструкция сквера «Юность» уже близится к финалу. Здесь уже нет строительного забора. Работы близятся к завершению. Сквер «Юность» преображается на глазах.



Все сделано в соответствии с проектом, плюс высокое качество работ. Детская площадка еще не закончена, но малыши уже с удовольствием проводит там время. Лавочки тоже не пустуют. Жители не прочь здесь отдохнуть, а заодно посмотреть, как идут работы.



Посетил и глава региона улицу Льва Толстого. Здесь в рамках губернаторской программы «Наш дом: комфортная среда» сразу три дворовых территории получили капитальный ремонт. В целом жители довольны, но есть предложение расширить рамки благоустройства и создать общую зону отдыха с часовней. А в школе по соседству педагогов интересовало, как будет развиваться дополнительное образование.



Об образовании, только уже среднепрофессиональном говорили на встрече с трудовым коллективом завода «Орелтекмаш». Появятся ли на заводе молодые токари и фрезеровщики с хорошим уровнем подготовки? Над этим региональная власть уже работает. Ведутся переговоры по созданию в Орле крупного современного среднеспециального образовательного центра, который готовил бы кадры не только для орловской промышленности.



Также в рамках рабочей поездки Андрей Клычков побывал в архитектурно-строительном институте ОГУ имени Тургенева и встретился с жителями района. Встреча прошла в Дворце железнодорожников. Кстати этот очаг культуры скоро перейдет в городское управление. Как заверил глава региона, все кружки и секции постараются не только сохранить, но и поднять их на новый качественный уровень.









Оксана Гранн

23 августа 2018 года







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