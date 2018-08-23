Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
23.08.2018
13:12:52
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Андрей Клычков совершил рабочую поездку по Железнодорожному району города Орла

Преображение орловских скверов не заметить невозможно. Жители Железнодорожного района обрели отличное место для отдыха. Реконструкция сквера «Юность» уже близится к финалу. Здесь уже нет строительного забора. Работы близятся к завершению. Сквер «Юность» преображается на глазах.

Все сделано в соответствии с проектом, плюс высокое качество работ. Детская площадка еще не закончена, но малыши уже с удовольствием проводит там время. Лавочки тоже не пустуют. Жители не прочь здесь отдохнуть, а заодно посмотреть, как идут работы.

Посетил и глава региона улицу Льва Толстого. Здесь в рамках губернаторской программы «Наш дом: комфортная среда» сразу три дворовых территории получили капитальный ремонт. В целом жители довольны, но есть предложение расширить рамки благоустройства и создать общую зону отдыха с часовней. А в школе по соседству педагогов интересовало, как будет развиваться дополнительное образование.

Об образовании, только уже среднепрофессиональном говорили на встрече с трудовым коллективом завода «Орелтекмаш». Появятся ли на заводе молодые токари и фрезеровщики с хорошим уровнем подготовки? Над этим региональная власть уже работает. Ведутся переговоры по созданию в Орле крупного современного среднеспециального образовательного центра, который готовил бы кадры не только для орловской промышленности.

Также в рамках рабочей поездки Андрей Клычков побывал в архитектурно-строительном институте ОГУ имени Тургенева и встретился с жителями района. Встреча прошла в Дворце железнодорожников. Кстати этот очаг культуры скоро перейдет в городское управление. Как заверил глава региона, все кружки и секции постараются не только сохранить, но и поднять их на новый качественный уровень.




Оксана Гранн
23 августа 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта