Андрей Клычков совершил рабочую поездку по Железнодорожному району города Орла

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Андрей Клычков совершил рабочую поездку по Железнодорожному району города ОрлаПреображение орловских скверов не заметить невозможно. Жители Железнодорожного района обрели отличное место для отдыха. Реконструкция сквера «Юность» уже близится к финалу. Здесь уже нет строительного забора. Работы близятся к завершению. Сквер «Юность» преображается на глазах.
Все сделано в соответствии с проектом, плюс высокое качество работ. Детская площадка еще не закончена, но малыши уже с удовольствием проводит там время. Лавочки тоже не пустуют. Жители не прочь здесь отдохнуть, а заодно посмотреть, как идут работы.
Посетил и глава региона улицу Льва Толстого. Здесь в рамках губернаторской программы «Наш дом: комфортная среда» сразу три дворовых территории получили капитальный ремонт. В целом жители довольны, но есть предложение расширить рамки благоустройства и создать общую зону отдыха с часовней. А в школе по соседству педагогов интересовало, как будет развиваться дополнительное образование.
Об образовании, только уже среднепрофессиональном говорили на встрече с трудовым коллективом завода «Орелтекмаш». Появятся ли на заводе молодые токари и фрезеровщики с хорошим уровнем подготовки? Над этим региональная власть уже работает. Ведутся переговоры по созданию в Орле крупного современного среднеспециального образовательного центра, который готовил бы кадры не только для орловской промышленности.
Также в рамках рабочей поездки Андрей Клычков побывал в архитектурно-строительном институте ОГУ имени Тургенева и встретился с жителями района. Встреча прошла в Дворце железнодорожников. Кстати этот очаг культуры скоро перейдет в городское управление. Как заверил глава региона, все кружки и секции постараются не только сохранить, но и поднять их на новый качественный уровень.