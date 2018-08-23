Новости версия для печати Орловская детско-юношеская киностудия «Поколение 21 век» получила специальный приз на болгарском международном фестивале исторических фильмов Фестиваль проходил в городе Шумене этим летом.



Фильм «Тургеневский Орел» стал призером в номинации «Лучший молодежный фильм». Над ним работали трое школьников – Николай Тугарев, Иван Крючков и Арсений Цыбаров. Эта короткометражка своеобразная презентация тургеневских мест в Орле, памятников, зданий, и всего, что имеет отношение к творчеству или жизни писателя. Фильм заметили и пригласили для участия еще на один фестиваль, теперь уже в Югославию.



Фильм снимался на маленькую цифровую камеру, фотоаппараты и мобильный телефон. Ребята сами написали текст, выбирали места для съемки и, конечно, монтировали. Это, кстати, не первая награда студийцев, завоеванная на этом фестивале. В 2012 и 2014 году они уже становились его призерами.





Эва Стасюлевич

23 августа 2018 года







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