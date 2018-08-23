Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 20 ДТП Из них три ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили травмы, среди них один ребенок.



22 августа в 18:45 женщина-водитель, управляя автомобилем «Лада Приора», двигалась по улице Октябрьской и при повороте налево на улицу Приборостроительную, на регулируемом перекрестке ул.Октябрьская - ул.Приборостроительная, не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», который двигался со встречного направления прямо. После чего произошел наезд автомобиля «Лада Приора» на препятствие - металлическое дорожное ограждение. В результате ДТП за медицинской помощью обратилась девушка 1998г.р., пассажир автомобиля «Лада Приора».



22 августа в 19 часов водитель, управляя автомобилем «Рено», при движении по автодороге Дросково-Колпны-Остров допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, после оказания помощи отпущен домой.



22 августа в 19:10 водитель, управляя автомобилем «Ауди», следовал по улице Ливенской и в районе дома №18 не уступил дорогу и допустил наезд на пешехода - мальчика 2004 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

23 августа 2018 года







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