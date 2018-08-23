Новости версия для печати В деревне Макеево Кромского района в ближайшее время будет снят карантин по АЧС Еще в четырех деревнях планируется снять ограничительные мероприятия по гриппу птиц.



На Орловщине два неблагополучных пункта по АЧС в Кромском и Ливенском районах. На территории так называемой «второй угрожаемой зоны», а это Свердловский, Кромской и Глазуновский районы, подсчитано свинопоголовье, установлены посты, осуществляется совместное дежурство ветеринарных специалистов и сотрудников полиции. Все отобранные там пробы показали отрицательные результаты по вирусу АЧС. Что касается гриппа птиц, зарегистрировано 7 случаев заболевания, сообщает информационный портал Орловской области.





Татьяна Напольских

23 августа 2018 года







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