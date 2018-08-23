Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Оружие к осмотру! В Орловской области Росгвардия проверяет владельцев гладкоствольного и нарезного оружия.



- Зона, свободная от АЧС. В деревне Макеево в ближайшее время будет снят карантин.



- По закону. В Федеральной антимонопольной службе не нашли нарушений в выборе орловского регионального оператора по работе с мусором.



- В Орле отметили день рождения Леонида Андреева и вспомнили знаменитого исследователя его творчества - Леонида Афонина.



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Вести-Орёл

23 августа 2018 года







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