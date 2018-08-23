Новости версия для печати Орловские владельцы гражданского оружия вновь попали под пристальный контроль правоохранительных органов Хотя еще недавно, в преддверии чемпионата мира по футболу, Росгвардия проводила масштабные проверки, необходимость в них возникла вновь.



«Кто вооружен, тот предупрежден» - так можно перефразировать знаменитую поговорку, говоря о недавнем усилении профилактической деятельности лицензионно-разрешительных подразделений орловской Росгвардии.

Ольга Гарашко, заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области: «В преддверии Дня знаний, с 20 по 28 августа на территории Орловской области проводится оперативно-профилактическая операция «Оружие». При проверке владельцев оружия наши сотрудники объясняют гражданам меры ответственности за нарушения правил оборота оружия. Основные нарушения – это нарушения условий хранения оружия, кроме того, граждане несвоевременно обращаются в к нам для продления разрешения на хранение и ношение оружия». На руках орловцев в большинстве своем гладкоствольные охотничьи ружья. Они должны храниться в сейфах, исключающих доступ посторонних лиц, там должен быть, как минимум, один замок. Патроны и оружие должны храниться отдельно.



Юрий Шаруненко, обладатель небольшого арсенала, известный в Орле деятель спорта, и он не раз избирался в общественный совет УМВД. Поэтому, говорит владелец оружия, исполнение Закона для него что-то вроде безусловного рефлекса.

Юрий Шаруненко, владелец гражданского оружия: «Проверяют регулярно. Проверяют условия хранения оружия, в каком оно состоянии, нет ли чего лишнего. Чувствуется, что власти смотрят за нами и контроль осуществляют. Это необходимо». Впрочем, похвастать такой образцовой дисциплиной могут далеко не все владельцы оружия.

Дмитрий Серегин, начальник отдела лицензионно-разрешительной работы по г. Орлу управления Росгвардии по Орловской области: «С 20 августа проверено 112 владельцев оружия, выявлено 12 нарушений, составлено семь административных протоколов, семь единиц оружия было изъято». Иными словами, нарушителем признан как минимум каждый десятый владелец гражданского оружия. В Росгвардии говорят: послаблений в оружейном законодательстве в ближайшие годы не предвидится, и тем, кому требования Закона кажутся чрезмерными, лучше отказаться от «опасных игрушек».





Иван Суверин

23 августа 2018 года







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