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«Губернаторский контроль» проверил реализацию программы «Порядок в сфере ЖКХ»

Рабочая группа «Губернаторского контроля» посетила ряд многоквартирных домов Железнодорожного района города Орла, где в текущем году проводится капитальный ремонт.

Как сообщает информационный портал Орловской области, в Железнодорожном районе Орла до 2020 года должны отремонтировать 125 домов. В плане текущего года – 14 домов, на ремонт которых выделено почти 36 млн. рублей. В следующем году планируется значительно увеличить финансирование программы, а значит расширить перечень объектов. Ремонтировать в районе будут 41 дом. На эти цели направят 192 млн. рублей.

Принципиальная позиция главы региона Андрея Клычкова заключается в жестком соблюдении принципов эффективности и прозрачности освоения средств по всем направлениям деятельности.

Накануне рабочая группа «Губернаторского контроля» посетила дом № 36А на улице Московской. Капитальный ремонт дома близится к завершению. Подрядчик - ООО «Курскспецстрой – 46» обязуется выполнить все обязательства по договору и завершить ремонт до 30 августа 2018 года.

Далее «Губернаторский контроль» проинспектировал ход ремонта домов №112 и № 116 по улице Пушкина. По первому объекту у представителей общественности и стороны заказчика вопросов не возникло – работы по договору стоимостью более 2 млн. рублей практически завершены. Качество ремонта положительно оценили и жильцы дома.

Второй объект – дом № 116 оказался проблемным. Работы на нем приостановлены с 3 августа. В ходе производства работ были выявлены скрытые дефекты, которые не были учтены при составлении сметы. В настоящее время рассматриваются варианты решения данной проблемы, в том числе путем адресного выделения дополнительных средств на проведение качественного ремонта многоквартирного дома.


Орловское Информбюро
23 августа 2018 года

 


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