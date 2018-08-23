Новости версия для печати Стратегии социально-экономического развития Орловщины до 2035 года посвятили заседание экспертного совета по предпринимательству Заседание прошло в формате бизнес-завтрака.



Как будет регион развиваться социально и экономически? Об этом сегодня говорили на экспертном совете по предпринимательству. Основная ставка делается на создание орловской особой экономической зоны, частью которой будет являться индустриальный парк «Зелёная роща». Пока там два резидента, еще пять инвесторов интересуются площадкой.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Самый важный аспект, который должен быть учтен в стратегии – это возможности, реалии и задачи, которые стоят перед бизнес-сообществом, работающем сегодня в регионе». Стратегия социально-экономического развития Орловской области до 2035 года - документ на две сотни страниц. Научную оценку дали экономисты-теоретики. Цели стратегии четко не сформулированы, - таков вердикт учёных. Но, критикуя, они предлагают.

Светлана Аронова, профессор ОГУ им. И.С. Тургенева: «Необходимо послабление по налогу на прибыль (вплоть до нулевой). С учетом того, что будет установлено не ниже определенного среднего уровня. Если просчитать правильно, бюджет наполнится быстрее, люди будут оставаться и, соответственно, особая экономическая зона будет тогда процветать». Вторят профессору и промышленники-практики. Документ пока не сбалансирован, - говорят они. И приводят свои примеры и аргументы.

Алексей Ереничев, директор ООО «Орловский сталепрокатный завод»: «Валовый региональный продукт растет на 2% в год. То есть, это означает, что к 2025 году он вырастет на 37 млрд. При этом ожидаются инвестиции уже в размере не менее 45 млрд в год. То есть, если допустить, что половина инвестиций идет на поддержание, а половина – на развитие со сроком окупаемости где-то пять лет, то по большому счету за 5 лет такое инвестирование должно принести порядка 160 млрд рублей валового регионального продукта,, то есть, в 4 раза больше». И не понятно промышленникам, хватит ли работоспособного населения для поддержки такого объема инвестиций. Чтобы сохранить кадры, нужно на родной земле создавать «бархатные условия» для развития бизнеса – об этом уже говорили представители агросектора.

Сергей Будагов, председатель совета директоров АО «Картофельная Нива Орловщины»: «Вечером забили (скот) – утром привезли и продали, вечером надоили, ночью переработали, утром привезли и продали. То есть, мы предлагаем альтернативную форму торговли федеральным сетям – натуральную продукции. Если мы это сделаем, то останутся люди, будет развитие». Пока стратегия социально-экономического развития носит характер документа, который дорабатывается. По замыслу создателей стратегии, на Орловщине появится 14 производственных площадок, а объем инвестиций составит почти 60 млрд рублей. Детально проработать документ предстоит экспертам и власти уже в рамках рабочих групп.





Надежда Невматулина

23 августа 2018 года







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