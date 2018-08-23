Орловщина. Поселок Шиловский. 21 век

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Орловщина. Поселок Шиловский. 21 векВ нашу редакцию обратились жители поселка Шиловский. Рассказали о привычных проблемах: кучи мусора, старые столбы электроопор, деревья, нависающие над головой. Буквально перед приездом нашей съемочной группы мусор вывезли, а с остальными проблемами на месте попыталась разобраться наш корреспондент.
Доехать до поселка Шиловского не сложно, трудно найти нужную улицу, это при том, что их всего-то с десяток еле наберется. Жители улицы Третьей Новой встретили нас при въезде. Боялись, что заблудимся. Указателей нет. Лишь редкие самодельные таблички с адресами домов.
Наталья Щербакова, жительница п. Шиловский: «Даже скорая помощь не может проехать, а в поселке много больных и старых людей, в основном – пенсионеры. Приезжает скорая помощь – начинают звонить, спрашивают, как проехать к больному. Без указателей очень плохо».
Еще одна проблема, которую просят решить жители поселка: над мусорной площадкой нависло дерево. На вид оно не сухое, но жители уверены в том, что ему требуется срочная опиловка - при первом сильном ветре упадет и повредит те самые новые электропровода, о которых они всей своей улицей пока еще мечтают. На Третьей Новой их нет, зато есть 40-летней давности деревянные электроопоры. Такого же возраста и проводка.
Александр Корнеичев, глава администрации Лошаковского сельского поселения: «Их интересует схема проезда для скорой помощи, пожарной, такси, все это будем делать. Скажем так: они просто хотят, чтобы мы бежали впереди паровоза, но мы не можем, надо же исходить из своих возможностей».
Таисия Табулина, жительница п. Шиловский: «В течение 10 лет мы просим поменять столбы, поменять провода, потому что все пришло в негодность. Электрика вызывали, он сказал: «Как завалится, так и заменим».
Николай Лобоцкий, житель п. Шиловский: «У нас один столб держится только на проводах. Кругом люди ходят. Очень страшно».
Энергетики признают: степень износа сетей высокая, но проводку и опоры в поселке постепенно заменят. Пока сделали несколько улиц, и благодаря этому отключение электричества сократилось в три раза.
Наталья Щербакова, жительница п. Шиловский: «Свет очень часто вырубают у нас, очень часто».
«В 2020 году будет проведен комплексный капитальный ремонт линий электропередачи с массовой заменой опор и провода на самонесущей изолированный СИП по ул. 3-я Новая в поселке Шиловский Орловского района. Проектно-изыскательные работы начнутся уже в 2019 году».
Ответ на запрос от ПАО «МРСК Центра» - Орелэнерго»:
Жалуются жители и на то, что на их улице практически отсутствует уличное освещение.
Пока власти понемногу находят средства на решение накопившихся проблем, жители обходят стороной прогнившие опоры и стараются вечером не выходить на темную улицу. И очень надеются, что мусор вывозить будут не только к приезду съемочной группы.
Александр Корнеичев, глава администрации Лошаковского сельского поселения: «Освещение у нас там есть, пусть не в полной мере, и естественно мы его делаем потихонечку. Осенью будем заменять перегоревшие лампы. Все сразу мы не можем охватить. Тем более, в прошлом году была реконструкция линии, очень много было поврежденных фонарей, то, что смогли, мы поменяли. На этот год другие населенные пункты запланированы, но будем понемногу устранять».