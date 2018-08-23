Новости версия для печати Орловщина. Поселок Шиловский. 21 век В нашу редакцию обратились жители поселка Шиловский. Рассказали о привычных проблемах: кучи мусора, старые столбы электроопор, деревья, нависающие над головой. Буквально перед приездом нашей съемочной группы мусор вывезли, а с остальными проблемами на месте попыталась разобраться наш корреспондент.



Доехать до поселка Шиловского не сложно, трудно найти нужную улицу, это при том, что их всего-то с десяток еле наберется. Жители улицы Третьей Новой встретили нас при въезде. Боялись, что заблудимся. Указателей нет. Лишь редкие самодельные таблички с адресами домов.

Наталья Щербакова, жительница п. Шиловский: «Даже скорая помощь не может проехать, а в поселке много больных и старых людей, в основном – пенсионеры. Приезжает скорая помощь – начинают звонить, спрашивают, как проехать к больному. Без указателей очень плохо». Александр Корнеичев, глава администрации Лошаковского сельского поселения: «Их интересует схема проезда для скорой помощи, пожарной, такси, все это будем делать. Скажем так: они просто хотят, чтобы мы бежали впереди паровоза, но мы не можем, надо же исходить из своих возможностей». Еще одна проблема, которую просят решить жители поселка: над мусорной площадкой нависло дерево. На вид оно не сухое, но жители уверены в том, что ему требуется срочная опиловка - при первом сильном ветре упадет и повредит те самые новые электропровода, о которых они всей своей улицей пока еще мечтают. На Третьей Новой их нет, зато есть 40-летней давности деревянные электроопоры. Такого же возраста и проводка.

Таисия Табулина, жительница п. Шиловский: «В течение 10 лет мы просим поменять столбы, поменять провода, потому что все пришло в негодность. Электрика вызывали, он сказал: «Как завалится, так и заменим». Николай Лобоцкий, житель п. Шиловский: «У нас один столб держится только на проводах. Кругом люди ходят. Очень страшно». Наталья Щербакова, жительница п. Шиловский: «Свет очень часто вырубают у нас, очень часто». Энергетики признают: степень износа сетей высокая, но проводку и опоры в поселке постепенно заменят. Пока сделали несколько улиц, и благодаря этому отключение электричества сократилось в три раза.

Ответ на запрос от ПАО «МРСК Центра» - Орелэнерго»: «В 2020 году будет проведен комплексный капитальный ремонт линий электропередачи с массовой заменой опор и провода на самонесущей изолированный СИП по ул. 3-я Новая в поселке Шиловский Орловского района. Проектно-изыскательные работы начнутся уже в 2019 году».



Жалуются жители и на то, что на их улице практически отсутствует уличное освещение.

Александр Корнеичев, глава администрации Лошаковского сельского поселения: «Освещение у нас там есть, пусть не в полной мере, и естественно мы его делаем потихонечку. Осенью будем заменять перегоревшие лампы. Все сразу мы не можем охватить. Тем более, в прошлом году была реконструкция линии, очень много было поврежденных фонарей, то, что смогли, мы поменяли. На этот год другие населенные пункты запланированы, но будем понемногу устранять». Пока власти понемногу находят средства на решение накопившихся проблем, жители обходят стороной прогнившие опоры и стараются вечером не выходить на темную улицу. И очень надеются, что мусор вывозить будут не только к приезду съемочной группы.





Анна Вайсергисер

23 августа 2018 года







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