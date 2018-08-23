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Детям, находящимся в кризисном центре, помогут подготовиться к новому учебному году

До нового учебного года остаются считанные дни. И сейчас в Орле проходит благотворительная акция «Дорога в школу», цель которой – помочь нуждающимся семьям собрать детей в школу.

Свою работу Кризисный центр помощи женщинам и детям ведет уже шесть лет, за это время не один десяток женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обращались сюда за помощью. В настоящий момент в учреждении проживают 34 человека, половина из которых дети школьного возраста.
Сергей Филимонов, директор Кризисного центра помощи женщинам и детям «Орловский»: «Дети, находящиеся у нас в центре, учатся в Знаменской школе-интернате. У нас с ними заключен договор, мы отвозим туда детей и забираем их по окончании рабочего дня».
Собрать ребенка в школу – задача не из легких. А для тех, кто находится в стенах Кризисного центра - тем более. На помощь пришли друзья - представители партии «Единая Россия». Гости приехали не с пустыми руками – они привезли подарки к новому учебному году. А мальчишки и девчонки, живущие в центре, подготовили большой концерт.
Леонид Музалевский, секретарь Орловского регионального отделения партии «Единая Россия»: «Президентом РФ объявлено десятилетие детства. И органы власти, политические партии, на мой взгляд, должны принять активное участие в этом и уделить внимание каждому ребенку».



Юлия Опанасюк
23 августа 2018 года

 


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