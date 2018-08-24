Новости версия для печати Названы победители областного конкурса «Новатор года» Список победителей утвержден распоряжением губернатора Орловской области.



Новаторов производства определили по итогам производственной и научно-технической деятельности за 2017 год. Победителями конкурса признаны работники, внесшие наибольший вклад в повышение эффективности производства, качества работы и выпускаемой продукции, сообщает информационный портал Орловской области. В номинации «Лучший конструктор Орловской области» победителем стал Аркадий Мильнер - инженер-конструктор непубличного акционерного общества «Научприбор». Победу в номинации «Лучший технолог Орловской области» одержала Наталья Иванова - ведущий инженер-технолог акционерного общества «Протон». Победителем в номинации «Лучший изобретатель (рационализатор) Орловской области» признан Александр Амелин - руководитель Центра коллективного пользования «Генетические ресурсы растений и их использование», профессор кафедры «Растениеводство, селекция и семеноводство» Орловского государственного аграрного университета имени Н. В. Парахина. В номинации «Лучший специалист Орловской области в сфере информационных технологий» победил Максим Смоляков - программист Научно-образовательного центра «Специализированные цифровые устройства и системы управления», ассистент кафедры программной инженерии ОГУ имени И. С. Тургенева.





Орловское Информбюро

24 августа 2018 года







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