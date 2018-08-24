В Орел поступило 20 единиц коммунальной техники из Москвы

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пятница
24.08.2018
12:49:22
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В Орел поступило 20 единиц коммунальной техники из МосквыБезвозмездная помощь коммунальным службам Орла – первый результат реализации соглашения, подписанного главой региона Андреем Клычковым с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Коммунальная техника прибыла из столицы накануне ночью своим ходом и уже поступила в распоряжение МУП «Спецавтобаза».
Автопарк, включающий в себя комбинированные дорожные машины (КДМ), вакуумно-уборочные и подметально-уборочные машины и погрузчики, отработал на московских дорогах и находится в рабочем режиме, сообщает информационный портал Орловской области.
Специалисты орловского предприятия высоко оценили техническое состояние машин, отметив ответственный и добросовестный подход столичных коллег при передаче техники. Кроме проведенной в Москве тщательной предварительной подготовки для безупречной работы всех машин, на ряде из них было установлено новое навесное оборудование. В ближайшее время специализированный автотранспорт выйдет на улицы областного центра.
Фото пресс-службы губернатора Орловской области
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