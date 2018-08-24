Новости версия для печати В Орел поступило 20 единиц коммунальной техники из Москвы Безвозмездная помощь коммунальным службам Орла – первый результат реализации соглашения, подписанного главой региона Андреем Клычковым с мэром Москвы Сергеем Собяниным.



Коммунальная техника прибыла из столицы накануне ночью своим ходом и уже поступила в распоряжение МУП «Спецавтобаза». Автопарк, включающий в себя комбинированные дорожные машины (КДМ), вакуумно-уборочные и подметально-уборочные машины и погрузчики, отработал на московских дорогах и находится в рабочем режиме, сообщает информационный портал Орловской области. Специалисты орловского предприятия высоко оценили техническое состояние машин, отметив ответственный и добросовестный подход столичных коллег при передаче техники. Кроме проведенной в Москве тщательной предварительной подготовки для безупречной работы всех машин, на ряде из них было установлено новое навесное оборудование. В ближайшее время специализированный автотранспорт выйдет на улицы областного центра.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области







Орловское Информбюро

24 августа 2018 года







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