Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- От Индии до Сахалина. Сегодня Орел принял первый Чемпионат Мира по самбо среди школьников. - Заглянули под капот дарёному КДМу. Спецавтобаза открывала ворота для московской спецтехники. - С родительским усердием. Правоохранители усилили проверки накануне учебного года.

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Орловское Информбюро

23 августа 2018 года







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