Новости версия для печати В Орловской области открыли памятник Советскому Солдату-Победителю Монумент установили в Орловском районе в деревне Ивановское. Там же предали земле останки 40 советских воинов.



Памятник Советскому Солдату-Победителю в деревне Ивановское - это один из сорока единообразных монументов, которые установлены в десятках регионов страны. Программу реализует Российское военно-историческое общество.

Михаил Мягков, советник министерства культуры Российской Федерации: «Проект минкульта и военно-исторического общества – это установка многих памятников нашим военачальникам, нашим воинам и в том числе памятник советскому солдату. Несмотря на то, что эти памятники как бы все одинаковые, когда подходишь все они тоже разные. Видимо земля, на которой они стоят, тоже придает какой-то определенный облик этим монументам». Монумент установлен на возвышенности. История, как на ладони - отсюда открывается панорама как раз на те места, где в 1943 году погибли два советских летчика. К сожалению, их имена остались неизвестны. О захоронении поисковики узнали от жительницы деревни Хардиково – Тамары Свиридкиной.

Тамара Свиридкина, жительница д. Хардиково: «В 1943 году их сбили фашисты, они спрятались в стоге сена, их выдали, и они подожгли стог сена, и фашисты расстреляли их, когда они оттуда выбегали. Мой дед – Иноземцев Федор Тихонович тихонько ночью их перенес и захоронил». Теперь они и еще 38 воинов покоятся рядом с памятником Советскому Солдату-Победителю. В следующем году на монументе появятся списки погибших, имена 37 солдат удалось установить. Открытие памятника, приурочили к 75-й годовщине разгрома захватчиков на Огненной дуге.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Ровно 75 лет назад 23 августа 1943 года победоносно завершилась грандиозная Курская битва. Мы с вами неоднократно обсуждали этот вопрос. Для нас с вами нет другого названия, кроме как Орловско-Курская битва. Как бы там не звучало, но история расставляет все точки на и. И сегодня, находясь на Орловской земле, мы помним и ценим тот вклад наших ветеранов и тех людей, кто оставил свои жизни, не пустив врага». Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «25 тысяч жителей Орловского района ушли на войну, 9 тысяч из них – не вернулись. Это те герои, которые пали смертью храбрых, защищая нашу Родину от фашизма». Память героев почтили минутой молчания.



Тем временем поисковые экспедиции продолжаются. В сентябре начнется Вахта Памяти в Покровском районе на месте сражения 16-ой Литовской стрелковой дивизии.





Татьяна Дьяконова

24 августа 2018 года







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