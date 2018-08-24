Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


пятница
24.08.2018
12:49:19
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орловской области открыли памятник Советскому Солдату-Победителю

Монумент установили в Орловском районе в деревне Ивановское. Там же предали земле останки 40 советских воинов.

Памятник Советскому Солдату-Победителю в деревне Ивановское - это один из сорока единообразных монументов, которые установлены в десятках регионов страны. Программу реализует Российское военно-историческое общество.
Михаил Мягков, советник министерства культуры Российской Федерации: «Проект минкульта и военно-исторического общества – это установка многих памятников нашим военачальникам, нашим воинам и в том числе памятник советскому солдату. Несмотря на то, что эти памятники как бы все одинаковые, когда подходишь все они тоже разные. Видимо земля, на которой они стоят, тоже придает какой-то определенный облик этим монументам». 
Монумент установлен на возвышенности. История, как на ладони - отсюда открывается панорама как раз на те места, где в 1943 году погибли два советских летчика. К сожалению, их имена остались неизвестны. О захоронении поисковики узнали от жительницы деревни Хардиково – Тамары Свиридкиной.
Тамара Свиридкина, жительница д. Хардиково: «В 1943 году их сбили фашисты, они спрятались в стоге сена, их выдали, и они подожгли стог сена, и фашисты расстреляли их, когда они оттуда выбегали. Мой дед – Иноземцев Федор Тихонович тихонько ночью их перенес и захоронил». 
Теперь они и еще 38 воинов покоятся рядом с памятником Советскому Солдату-Победителю. В следующем году на монументе появятся списки погибших, имена 37 солдат удалось установить. Открытие памятника, приурочили к 75-й годовщине разгрома захватчиков на Огненной дуге.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Ровно 75 лет назад 23 августа 1943 года победоносно завершилась грандиозная Курская битва. Мы с вами неоднократно обсуждали этот вопрос. Для нас с вами нет другого названия, кроме как Орловско-Курская битва. Как бы там не звучало, но история расставляет все точки на и. И сегодня, находясь на Орловской земле, мы помним и ценим тот вклад наших ветеранов и тех людей, кто оставил свои жизни, не пустив врага». 
Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «25 тысяч жителей Орловского района ушли на войну, 9 тысяч из них – не вернулись. Это те герои, которые пали смертью храбрых, защищая нашу Родину от фашизма». 
Память героев почтили минутой молчания.

Тем временем поисковые экспедиции продолжаются. В сентябре начнется Вахта Памяти в Покровском районе на месте сражения 16-ой Литовской стрелковой дивизии.


Татьяна Дьяконова
24 августа 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта