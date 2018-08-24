Новости версия для печати Орловцы приняли участие в праздничном параде в Курске Там отметили 75 годовщину победы в Орловско-Курской битве, которая окончательно изменила ход Великой Отечественной войны.



События на курской земле неразрывно связаны с битвами на орловском направлении. Именно поэтому к нашим соседям в Курск отправилась делегация из нашего региона, с самими теплыми поздравлениями от всех жителей Орловщины.





Анна Боева

24 августа 2018 года







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