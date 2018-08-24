Новости версия для печати В проектировании спутников «СириусСат-1,2», запущенных в космос, принимали участие орловские школьники Научно-образовательные наноспутники «СириусСат-1» и «СириусСат-2» были разработаны и собраны группой школьников, обучавшихся в Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи). В составе группы были орловцы Илья и Алексей Оразовы.



Два года назад, тогда еще восьмикласснику Илье Оразову учитель предложил принять участие в конференции «МИФ». Парень согласился, написал статью об истории создания ЭВМ. Его работа заняла третье место. А уже на следующий год Илья и его брат Алексей решились на более серьезный проект.

Илья Оразов, ученик, школы №50 г. Орла: «Это была рука-манипулятор, она была специально запрограммирована и имела несколько вариантов движения». Затем в образовательном центре «Сириус» Илье и другим одаренным ребятам была предоставлена возможность самостоятельно сконструировать спутник. Школьник из Орла занимался усовершенствованием служебных систем.



Выполнив совместный проект «Система стабилизации и ориентации малого космического аппарата», уже через год в образовательный центр «Сириус» со старшим братом поехал и Алексей Оразов. Вдохновляет и поддерживает братьев Оразовых их отец. Он и сам с детства увлекается электроникой и программированием.

Алексей Оразов, ученик школы №50 г. Орла: «Папа убедил нас в том, что нужно развиваться, стремиться к большему. Благодаря ему мы начали заниматься инженерией». Лето-2018 семье Оразовых запомнится, пожалуй, на всю жизнь. В ночь с 9 на 10 июля с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-09». Команда ребят, работавших над созданием космических аппаратов, получила уникальную возможность присутствовать на запуске и лично пообщаться с генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Илья Оразов, ученик, школы №50 г. Орла: «Там были наши два аппарата «СириусСат-1» и «СириусСат-2», уже готовые к запуску, а также другие грузы, самым важным из которых был скафандр «Орлан-МКС». А уже 15 августа, на Международной космической станции российскими космонавтами Олегом Артемьевым и Сергеем Прокопьевым в открытый космос были запущены научно-образовательные наноспутники «СириусСат-1» и «СириусСат-2». За работой космонавтов и запуском аппаратов из Центра управления полетами в Королеве следила команда школьников, которая и работала над наноспутниками в образовательном центре «Сириус».

Илья Оразов, ученик, школы №50 г. Орла: «Это было круто! Космонавты молодцы – запустили наши аппараты. И они уже начали передавать телеметрию: сейчас просто передается сигнал о том, что они «живы», а на следующей неделе они будут передавать данные». Родители мальчишек не скрывают: своими сыновьями они гордятся. И всегда готовы поддержать их начинания.



Свободного времени у ребят не так много, как хотелось бы, однако парни успевают многое: и учиться на «отлично», и изобретать, и спортом заниматься.



Впереди у ребят новый учебный год, а значит новые старты и победы. И кто знает, может быть, через пару десятков лет их фамилия пополнит ряды выдающихся ученых нашей великой страны.





Юлия Опанасюк

24 августа 2018 года







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