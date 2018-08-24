Новости версия для печати В этом году 8079 юных орловцев пойдут первый раз в первый класс Это – чуть меньше, чем в прошлом году.



Самое большое количество первоклашек, по традиции, в Орле – около 3800. Всего же уже через несколько дней за парты сядут больше 75 тысяч школьников.





Татьяна Напольских

24 августа 2018 года







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