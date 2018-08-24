Новости версия для печати 16-летний российский пианист Иван Бессонов стал победителем классического «Евровидения 2018» Специализированный конкурс отличается от привычного формата конкурса эстрадной песни. Это мероприятие организовано исключительно для молодых исполнителей классической музыки. Финал конкурса проходил в столице Шотландии Эдинбурге. В нём принимали участие музыканты из 18 стран.



Победителя определяло жюри, в состав которого входили известный композитор Джеймс МакМиллан и дирижер с мировым именем Марин Олсоп. Иван Бессонов виртуозно выступил, исполнив на фортепиано одно из произведений Петра Ильича Чайковского. К своим шестнадцати годам Бессонов уже успел выступить под руководством Валерия Гергиева и Александра Сладковского. Стоит отметить, что Иван Бессонов является действующим победителем конкурса молодых талантов «Синяя птица» . Он был организован при непосредственной поддержке ВГТРК и телеканала «Россия 1» . Это третья победа россиян, выдвинутых телеканалом на международный конкурс Евровидение: в 2006 году победителями детского «Евровидения» стали сестры Толмачевы, а в 2008-м — Дима Билан.











Орловское Информбюро

24 августа 2018 года







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