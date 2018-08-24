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пятница
24.08.2018
16:55:28
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16-летний российский пианист Иван Бессонов стал победителем классического «Евровидения 2018»Специализированный конкурс отличается от привычного формата конкурса эстрадной песни. Это мероприятие организовано исключительно для молодых исполнителей классической музыки. Финал конкурса проходил в столице Шотландии Эдинбурге. В нём принимали участие музыканты из 18 стран.
Победителя определяло жюри, в состав которого входили известный композитор Джеймс МакМиллан и дирижер с мировым именем Марин Олсоп.
Иван Бессонов виртуозно выступил, исполнив на фортепиано одно из произведений Петра Ильича Чайковского. К своим шестнадцати годам Бессонов уже успел выступить под руководством Валерия Гергиева и Александра Сладковского.
Стоит отметить, что Иван Бессонов является действующим победителем конкурса молодых талантов «Синяя птица». Он был организован при непосредственной поддержке ВГТРК и телеканала «Россия 1». Это третья победа россиян, выдвинутых телеканалом на международный конкурс Евровидение: в 2006 году победителями детского «Евровидения» стали сестры Толмачевы, а в 2008-м — Дима Билан.
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